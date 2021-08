Le Mans Carre plantagenêt,musee d'archeologie et d'histoire Le Mans, Sarthe Atelier en famille – l’enceinte recomposée Carre plantagenêt,musee d’archeologie et d’histoire Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Atelier en famille – l’enceinte recomposée Carre plantagenêt,musee d’archeologie et d’histoire, 19 septembre 2021, Le Mans. Atelier en famille – l’enceinte recomposée

Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire, le dimanche 19 septembre à 14:15

Un atelier original pour recréer l’enceinte romaine en lego et immortaliser les étapes de construction grâce à la technique du stop motion.

Gratuit, sur inscription le jour même

Stop motion autour de l’enceinte romaine (8 ans et +) Carre plantagenêt,musee d’archeologie et d’histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Carre plantagenêt,musee d'archeologie et d'histoire Adresse 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Carre plantagenêt,musee d'archeologie et d'histoire Le Mans