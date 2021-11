Rocheservière Site Saint- Sauveur Rocheservière, Vendée Atelier en famille “Le temps du soleil : cyanotype” Site Saint- Sauveur Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Atelier en famille "Le temps du soleil : cyanotype"

le mercredi 3 novembre à 15:00

Un atelier pour découvrir la photo en famille ! ———————————————– Dans cette session parents/enfants, il s’agit de faire découvrir aux participants le principe de base de la photographie, soit l’action de la lumière sur une surface photosensible. À partir d’objets trouvés sur le site ou dans les alentours, les enfants et leurs parents pourront créer des tableaux de natures mortes en photogramme par la technique du **cyanotype**. Ils pourront alors construire ensemble une histoire réelle ou fictive autour de ces natures mortes. La technique présentée est facilement réalisable à la maison et ne nécessite que très peu de matériel. Les parents auront toutes les clés en main pour proposer à nouveau cette activité à leurs enfants à la maison. Dans le prolongement de la découverte des techniques photographiques, Jeanne Minier organise une session sur le sténopé le mercredi 17 novembre. **Jeanne Minier** est une artiste nantaise. Elle pratique la photographie argentique qu’elle enrichit d’autres médiums tels que le son, la vidéo et l’écriture. Ses oeuvres abordent les notions de mémoire, de souvenirs, de biographie et de temps.

2.50€ par participant ; sur inscription

A l’occasion du l’exposition “Le temps à l’oeuvre”, l’artiste Jeanne Minier est invitée pour mener un atelier de pratique artistique à destination des enfants et de leurs parents. Site Saint- Sauveur Place Saint-Sauveur Rocheservière Rocheservière Château de la Source Vendée

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T17:00:00

