Paris Institut du monde arabe Paris Atelier en famille le Carré berbère Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier en famille le Carré berbère Institut du monde arabe, 18 septembre 2021, Paris. Atelier en famille le Carré berbère

Institut du monde arabe, le samedi 18 septembre à 14:30

Après avoir observé les objets berbères de la collection du musée, réalisez votre carré berbère à l’aide de pigments naturels : henné, brou de noix, thé et café.

Gratuit sur réservation

Réalisez votre carré berbère à l’aide de pigments naturels. Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Institut du monde arabe Paris