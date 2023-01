Atelier en famille: la construction en pierre sèche à Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’Évènement: Calvados

2023-09-16 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-16 16:00:00 16:00:00

Calvados Découverte de la construction en pierre sèche, milieux de vie pour la vie sauvage. Atelier de construction d’une maquette de muret.

