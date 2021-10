Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan ATELIER EN FAMILLE – LA CIGALIERE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

ATELIER EN FAMILLE – LA CIGALIERE Sérignan, 10 novembre 2021, Sérignan. ATELIER EN FAMILLE – LA CIGALIERE 2021-11-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-10

Sérignan Hérault Rendez-vous en famille avec la Compagnie Louise Bouillonne qui vous emmène dans un voyage sensoriel où musique, texte et danse s’accordent pour construire un langage commun…

Dès 3 ans – Sur inscription.

