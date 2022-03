ATELIER EN FAMILLE “JE DESSINE AVEC LA LUMIERE” À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Les médiatrices du musée vous donne de nouveau rendez-vous pour découvrir une technique ancienne, magique et insolite: le cyanotype.

En grec ancien, “photo” signifie “lumière” et “graphie” veut dire “dessiner”.

Photographier, c’est donc, littéralement, “dessiner avec la lumière”.

Le cyanotype est un procédé qui permet d’aborder le principe de tirage photographique tout en s’amusant dans sa composition.

A 10h30 pour les petits (3-6 ans) – A 15h pour les grands (à partir de 8 ans)

Sur réservation.

