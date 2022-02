Atelier en famille / « Jardin en-chanté » Université Ouverte de Versailles, 25 avril 2022, Versailles.

Atelier en famille / « Jardin en-chanté »

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Université Ouverte de Versailles

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc. Animé par Valérie Josse, chef de chœur et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc. En binôme adulte-enfant(s), explorez le monde sonore et découvrez votre jardin musical intérieur ! Dans un climat de balade poétique, l’atelier permet la découverte de différents paramètres des sons musicaux dans des moments d’aventures musicales partagées : jeux de rythmes avec percussions corporelles, découvertes sonores des instruments de musique et de répertoire varié, pratique ludique de la voix parlée, chantée, appropriations des éléments musicaux par libre exploration sonore. Pour plus de détails, [cliquez ici](https://www.versailles.fr/universiteouverte/programme-20-21/stages-et-ateliers-en-famille/)

Tarif Versaillais : 92.39€ / Non Versaillais : 125.45€ / Inscription pour un adulte et 2 enfants maximum à partir de 7 ans. Passe vaccinal et port du masque obligatoires (pour les adultes)

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:30:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T12:00:00