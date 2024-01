Atelier en famille Images émergentes Amilly, dimanche 11 février 2024.

Atelier en famille Images émergentes Amilly Loiret

Générez des images avec une intelligence artificielle. Entre modernité et tradition, retouchez les avec des techniques de dessin classiques.

Après la visite de l’exposition Dis[players] des diplômés de l’ÉSAD Orléans et aux côtés d’un médiateur-plasticiens, générez des images avec une intelligence artificielle. Entre modernité et tradition, retouchez les avec des techniques de dessin classiques. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



L’événement Atelier en famille Images émergentes Amilly a été mis à jour le 2024-01-27 par OT MONTARGIS