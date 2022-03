Atelier en famille « Histoires d’œuf ! » (3-6 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Atelier en famille « Histoires d'œuf ! » (3-6 ans)

Fabrique des savoirs, le mercredi 20 avril à 10:00

Tous les animaux pondent -ils des œufs ? Découvrez les bébés de la galerie des animaux et venez fabriquer votre petit nid !

Durée : 1h30, 4€

