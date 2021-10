Amilly Les Tanneries - Centre d'art contemporain Amilly Atelier en famille – Figures abstraites Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Atelier en famille – Figures abstraites Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 6 novembre 2021, Amilly. Atelier en famille – Figures abstraites

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, le samedi 6 novembre à 14:30

>> En vous inspirant du procédé développé par l’artiste pour élaborer ses grandes fresques murales abstraites, expérimentez de manière ludique les passerelles entre langages visuels et musicaux, figurations et abstractions ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Réservation nécessaire : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Voir https://www.lestanneries.fr/

Par le prisme de l’univers musical, Élodie Lesourd a mis en place une série de principes plastiques jouant sur de nombreuses correspondances formelles, chromatiques ou encore culturelles. Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Les Tanneries - Centre d'art contemporain Adresse 234 Rue des Ponts, Amilly Ville Amilly lieuville Les Tanneries - Centre d'art contemporain Amilly