ATELIER EN FAMILLE : FABRIQUE TA PARURE PRÉHISTORIQUE Le Mans, 12 août 2021, Le Mans. ATELIER EN FAMILLE : FABRIQUE TA PARURE PRÉHISTORIQUE 2021-08-12 14:30:00 – 2021-08-12 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Si l'homme de Néandertal a collecté des matériaux en vue de se créer des beaux objets, ce n'est qu'avec homo sapiens sapiens que de véritables objets parures apparaissent et se généralisent. Ils sont de véritables symboles sociaux, bien plus que de la simple coquetterie. À partir des collections du musée Jean-Claude-Boulard – carré Plantagenêt, amusez-vous à réaliser vos propres bijoux préhistoriques. Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville 48.00717#0.19862