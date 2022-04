Atelier en famille Explora, fabrique de curiosités Bluebot Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: 42000

Atelier en famille Explora, fabrique de curiosités Bluebot
Cité du design, Cour 3 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne

2022-05-07

Saint-Étienne 42000 Premier pas avec Bluebot – En famille

Initiez les plus petits à la robotique grâce à Bluebot, un robot qui se déplace sur le sol ! Cet atelier d’initiation à la programmation permet, par le jeu, d’aborder la notion d’algorithme et d’instruction. Cité du design, Cour 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

