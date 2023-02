ATELIER EN FAMILLE : ESCARGOTS, VENEZ EN BAVER ! Musée Vert Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

ATELIER EN FAMILLE : ESCARGOTS, VENEZ EN BAVER !
14 février 2023
Musée Vert, 204 Avenue Jean Jaurès, Le Mans, Sarthe

Sarthe 6 EUR L’escargot, un animal sympathique que tout le monde connait. Au musée Vert, vous verrez les escargots géants d’Afrique manger devant vous. Il se pourrait même que vous les entendiez manger avec leur langue râpeuse. Ils déploieront leurs tentacules, ramperont doucement vers vous avec leurs deux petits yeux noirs. Ce sera l’occasion de les observer de près et même au microscope pour découvrir leur cœur battre à travers la fine paroi de la coquille du bébé escargot.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

6 EUR
Sur inscription dans la limite des places disponibles
Dès 3 ans
musees@lemans.fr
+33 2 43 47 39 94

