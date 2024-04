Atelier en famille – Dessin mêlant figuration et abstraction Amilly, mercredi 24 avril 2024.

Atelier en famille – Dessin mêlant figuration et abstraction Amilly Loiret

Atelier en famille organisé par Les Tanneries.

À l’occasion du Printemps du dessin contemporain et après la visite de l’exposition Multimondes Multiples de Clément Bagot, aux côtés d’un médiateur-plasticien, utilisez plusieurs techniques pour dessiner des formes abstraites. En prenant du recul, en réfléchissant à l’aspect, l’échelle, la densité et la modularité de ces formes, approchez-vous de la représentation d’une chose réelle et frôlez la figuration ! Dès 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

