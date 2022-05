Atelier en famille “Défi-vitrail à Vérizet” Viré Viré Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vire

Atelier en famille “Défi-vitrail à Vérizet” Viré, 27 juillet 2022, Viré. Atelier en famille “Défi-vitrail à Vérizet” Vérizet Rendez-vous devant l’église de Vérizet Viré

2022-07-27 – 2022-07-27 Vérizet Rendez-vous devant l’église de Vérizet

Viré Saône-et-Loire Viré Et si on vous lançait des défis autour des vitraux de l’église de Vérizet ? Venez tester votre imagination !

Activité à faire en famille… à partir de 6 ans.

Rendez-vous devant l’église de Vérizet (hameau de la commune de Viré).

Réservation conseillée.

Durée : 1h30. pahclunytournus@yahoo.fr +33 3 85 51 53 33 https://www.pahclunytournus.fr/ Et si on vous lançait des défis autour des vitraux de l’église de Vérizet ? Venez tester votre imagination !

Activité à faire en famille… à partir de 6 ans.

Rendez-vous devant l’église de Vérizet (hameau de la commune de Viré).

Réservation conseillée.

Durée : 1h30. Vérizet Rendez-vous devant l’église de Vérizet Viré

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Vire Autres Lieu Viré Adresse Vérizet Rendez-vous devant l'église de Vérizet Ville Viré lieuville Vérizet Rendez-vous devant l'église de Vérizet Viré Departement Saône-et-Loire

Viré Viré Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire/

Atelier en famille “Défi-vitrail à Vérizet” Viré 2022-07-27 was last modified: by Atelier en famille “Défi-vitrail à Vérizet” Viré Viré 27 juillet 2022 Saône-et-Loire Vire

Viré Saône-et-Loire