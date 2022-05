Atelier en famille “Défi-pont” à Messeugne Savigny-sur-Grosne Savigny-sur-Grosne Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire Savigny-sur-Grosne Un parent (ou un grand-parent !), un enfant, une activité ludique, pour découvrir le patrimoine en s’amusant… Découvrez le pont de Messeugne et tentez de relever les défis de construction que nous vous lancerons ! À vos marques ! Pour les enfants 6-12 ans, accompagnés d’un adulte.

