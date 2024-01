Atelier en famille Cristal Stories Amilly, dimanche 25 février 2024.

Atelier en famille Cristal Stories Amilly Loiret

Après la visite de l’exposition Toucher de bouche de Benjamin Mouly, réalisez, aux côtés d’un médiateur-plasticien, des cristaux de sucres, puis mettez-les en scène afin de créer différents visuels et raconter des histoires toutes droits sorties de votre imagination. Limité à 15 personnes et dès 5 ans. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00



L’événement Atelier en famille Cristal Stories Amilly a été mis à jour le 2024-01-27 par OT MONTARGIS