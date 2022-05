Atelier en famille : Construction de refuge à insecte Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

2022-08-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-17 17:00:00 17:00:00 Manoir de Courboyer Maison du parc du Perche

Perche en Nocé Orne A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque participant repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison.

7 ans accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 avant le 16/08, 17h.

