Atelier en famille : Construction de refuge à insecte 2021-07-21 – 2021-07-21 Manoir de Courboyer Maison du parc du Perche

Perche en Nocé Orne A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque participant repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison.

7 ans accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 (jusqu’au 20 juillet 16h00)

info.tourisme@parc-anturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 http://parc-naturel-perche.fr/

5€ par personne.

Détails Catégories d'évènement: Orne, Perche en Nocé