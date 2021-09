Paris Conciergerie Paris Atelier en famille Conciergerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier en famille Conciergerie, 18 septembre 2021, Paris. Atelier en famille

Conciergerie, le samedi 18 septembre à 11:00

### Une visite en famille pour découvrir la Conciergerie Autour d’un thème (cuisines, éléments…) suivie d’un atelier d’écriture créative inspiré de la visite, encadré par une intervenante du Labo des histoires ! Les enfants pourront ensuite transmettre leur poème pour participer au concours de Patrimoine poésie. La Région et la Drac Île-de-France invitent les enfants à laisser libre cours à leur imagination en composant, dans le cadre d’un atelier, un poème sur le patrimoine. Les poésies les plus créatives seront récompensées ! [**Consultez les modalités de visite Covid-19 sur le site internet du monument**](http://www.paris-conciergerie.fr/)

Jauge limitée – 20 places, réservation obligatoire. L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

Atelier « Patrimoine en poésie » Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Conciergerie Adresse 2 boulevard du Palais 75001 Paris Ville Paris lieuville Conciergerie Paris