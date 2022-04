Atelier en famille collaboratif “Bouddha et moi” Musée départemental des arts asiatiques, 14 mai 2022 17:00, Nice.

Nuit des musées Atelier en famille collaboratif “Bouddha et moi” Musée départemental des arts asiatiques Samedi 14 mai, 17h00 Sur inscription

Aidé par l’artiste, chacun apprendra à dessiner son portrait au milieu de représentations de Bouddha.

Sur un grand rouleau de papier, l’ensemble des participants réalisera une œuvre collective sur le modèle du dessin monumental de Virginie Broquet. Aidé par l’artiste, chacun apprendra à dessiner son portrait au milieu de représentations de Bouddha.

Créé par le Conseil général des Alpes-Maritimes pour être un lien vivant avec l’Asie, le Musée des arts asiatiques doit l’harmonie de son architecture de marbre et de verre, posée sur un lac parcouru d’oiseaux aquatiques, à l’architecte japonais Kenzo Tange. La collection permanente : son originalité se fonde sur un choix d’œuvres emblématiques évoquant l’esprit des cultures asiatiques. Mêlant art de cour et expressions populaires ou tribales, il réconcilie des genres traditionnellement éclatés entre musées d’histoire, d’ethnographie et des Arts décoratifs, tout en s’intéressant aussi aux créations contemporaines. Les expositions temporaires : régulièrement organisées, elles prolongent et développent la visite des collections.

http://www.arts-asiatiques.com

Upon registration Saturday 14 May, 17:00

Created by the General Council of the Alpes-Maritimes to be a link living with the Asia, the Musée des Arts Asiatiques owes the harmony of its glass and marble architecture, put on a lake travelled(browsed) by waterfowls, to the Japanese architect Kenzo Tange. The permanent collection: its originality establishes itself on a choice(selection) of emblematic works evoking the spirit of Asiatic cultures. Mixing(Involving) art of court(yard) and popular or tribal expressions, he(it) conciliates kinds(genres) traditionally burst between museums of history(story), of ethnography and of Decorative arts, also interested in contemporary creations. Temporary exhibitions(exposures): regularly organised, they extend and develop the visit of collections.

Sobre un gran rollo de papel, el conjunto de los participantes realizará una obra colectiva siguiendo el modelo del dibujo monumental de Virginie Broquet. Ayudado por el artista, cada uno aprenderá a dibujar su retrato en medio de representaciones de Buda.

En inscripción Sábado 14 mayo, 17:00

405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur 06200 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur