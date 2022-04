Atelier en famille collaboratif “Bouddha et moi” Musée départemental des arts asiatiques Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Atelier en famille collaboratif “Bouddha et moi” Musée départemental des arts asiatiques, 14 mai 2022, Nice. Atelier en famille collaboratif “Bouddha et moi”

Musée départemental des arts asiatiques, le samedi 14 mai à 17:00

Sur un grand rouleau de papier, l’ensemble des participants réalisera une œuvre collective sur le modèle du dessin monumental de Virginie Broquet. Aidé par l’artiste, chacun apprendra à dessiner son portrait au milieu de représentations de Bouddha.

Sur inscription

Musée départemental des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:30:00

