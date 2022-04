Atelier en famille “Bâtir un château fort au temps d’Enguerrand” Coucy-le-Château-Auffrique, 16 avril 2022, Coucy-le-Château-Auffrique.

Atelier en famille “Bâtir un château fort au temps d’Enguerrand” Coucy-le-Château-Auffrique

2022-04-16 – 2022-04-16

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

8 Rendez-vous les samedi 16 et 23 avril à 14h30 pour un atelier à vivre en famille.

Les familles remontent le temps et se rendent à l’époque où Enguerrand III, sire de Coucy, veut rebâtir sa forteresse afin de montrer sa puissance.

Petits et grands apprendront les secrets et astuces des bâtisseurs pour tout connaître de la construction d’un château fort à cette époque.

Tarif adulte : 8€

Tarif pour les moins de 18 ans : 4€

Plus d’informations au 03 23 52 71 28

Rendez-vous les samedi 16 et 23 avril à 14h30 pour un atelier à vivre en famille.

Les familles remontent le temps et se rendent à l’époque où Enguerrand III, sire de Coucy, veut rebâtir sa forteresse afin de montrer sa puissance.

Petits et grands apprendront les secrets et astuces des bâtisseurs pour tout connaître de la construction d’un château fort à cette époque.

Tarif adulte : 8€

Tarif pour les moins de 18 ans : 4€

Plus d’informations au 03 23 52 71 28

+33 3 23 52 71 28

Rendez-vous les samedi 16 et 23 avril à 14h30 pour un atelier à vivre en famille.

Les familles remontent le temps et se rendent à l’époque où Enguerrand III, sire de Coucy, veut rebâtir sa forteresse afin de montrer sa puissance.

Petits et grands apprendront les secrets et astuces des bâtisseurs pour tout connaître de la construction d’un château fort à cette époque.

Tarif adulte : 8€

Tarif pour les moins de 18 ans : 4€

Plus d’informations au 03 23 52 71 28

Jérôme Halâtre – OT Coeur de Picard

Coucy-le-Château-Auffrique

dernière mise à jour : 2022-03-31 par