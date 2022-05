Atelier en famille avec Mélanie Perrier

2022-05-28 – 2022-05-28 Vous bougez en famille ? Le Manège propose de nombreux spectacles accessibles aux plus jeunes. Pour aller plus loin, venez partager des moments de pratique avec des artistes de la saison. Cet atelier est pensé comme un temps privilégié de rencontre sensible entre adultes et enfants autour des mains. Qu’y a-t-il dans cette main que je connais tant, si je reste au creux, si je serre doucement ou la tire vers moi?? C’est un atelier de gestes qui s’ouvrira ainsi où chacun viendra détendre, assouplir, croiser et mettre en mouvement sa relation avec son enfant et l’enfant avec son adulte complice. Nous réapprendrons ensemble à mettre de la douceur dans nos gestes. Avec Mélanie Perrier, chorégraphe du spectacle “Et de se tenir la main” https://www.manege-reims.eu/le-programme/autour_des_spectacles/atelier-en-famille-c8f57087 dernière mise à jour : 2022-02-14 par

