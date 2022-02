Atelier en famille avec Julie Maquet #1 – Site Saint-Sauveur Site Saint- Sauveur, 8 février 2022, Rocheservière.

Atelier en famille avec Julie Maquet #1 – Site Saint-Sauveur

Site Saint- Sauveur, le mardi 8 février à 15:00

Un atelier artistique avec Julie Maquet ! —————————————– Dans cette session parents/enfants, Julie Maquet initie les participants au **métier d’artiste** en leur faisant découvrir les **matériaux et techniques** qu’elle met en oeuvre dans ses créations. **Julie Maquet** est artiste plasticienne. Elle développe principalement un travail de dessin, de volume et d’installation, à partir d’objets manufacturés et de matières industrielles, récupérés ou achetés en gros. Par le travail à la main, elle provoque leur métamorphose et fabrique des formes hybrides, animales, végétales. Diplômée de l’école des beaux-arts d’Angers, lauréate du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes, Julie Maquet vit et travaille à Nantes et est actuellement en **résidence au Site Saint-Sauveur à Rocheservière jusqu’au 1er mai 2022**.

2.50€ par participant ; sur inscription

A l’occasion de sa résidence au Site Saint-Sauveur, Julie Maquet propose un atelier de pratique artistique à destination des enfants et de leurs parents.

2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T17:00:00