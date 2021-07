Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ATELIER EN FAMILLE AUTOUR DES DIEUX ÉGYPTIENS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER EN FAMILLE AUTOUR DES DIEUX ÉGYPTIENS Le Mans, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Le Mans. ATELIER EN FAMILLE AUTOUR DES DIEUX ÉGYPTIENS 2021-07-27 – 2021-07-27 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe Le musée de Tessé vous propose de créer une nouvelle divinité reliée à des symboles de la mythologie égyptienne. À partir de cinq éléments (tête, corps, chapeau, attributs et couleurs), décalquer des formes à l’aide d’une table lumineuse pour y rajouter ensuite graphismes et couleurs.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dès 8 ans Deux par dieux – les divinités égyptiennes +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees Le musée de Tessé vous propose de créer une nouvelle divinité reliée à des symboles de la mythologie égyptienne. À partir de cinq éléments (tête, corps, chapeau, attributs et couleurs), décalquer des formes à l’aide d’une table lumineuse pour y rajouter ensuite graphismes et couleurs.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dès 8 ans dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Ville Le Mans lieuville 48.01082#0.20417