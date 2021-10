Notre-Dame-de-Bondeville Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Atelier en famille autour de l’exposition « Paraître et être » Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Atelier en famille autour de l'exposition « Paraître et être »

Musée Industriel de la Corderie Vallois, le samedi 23 octobre à 14:30

En compagnie de l’artiste Lydie Turco, les participants sont invités à questionner la définition de l’identité et à réfléchir à la représentation qu’ils veulent donner d’eux-mêmes : portrait complet, détail, pose longue, présence d’un objet ou d’un souvenir qui les caractérisent. Les participants sont invités à venir avec un objet significatif pour eux et se feront prendre en photo. Rendez-vous toutes les demi-heures

Entrée libre – Réservation obligatoire au 02 35 74 35 35 – 1 à 2 participants toutes les 30 minutes

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T17:30:00

