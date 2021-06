Le Mans Musée de Tessé Le Mans, Sarthe Atelier en famille autour de la galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Musée de Tessé, le samedi 3 juillet à 21:00

Quand les dessins se lisent et se prononcent ! Profitez d’un atelier pour écrire comme les anciens Égyptiens. Après une présentation de certains signes visibles dans la tombe de Néfertari, rédigez une phrase en hiéroglyphes sur du papyrus.

Sur inscription à l’accueil le soir même – 18 personnes

Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

