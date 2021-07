Chantepie Atrium Chantepie, Ille-et-Vilaine Atelier en famille Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Atrium, le samedi 4 décembre à 10:00

Création de décorations pour les fêtes de fin d’année ! Venez créer, imaginer et partager un moment convivial en famille. **Insciption obligatoire** **Tarif :** 3€ par famille

