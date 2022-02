Atelier en famille à partir de 7 ans : le monde en papier Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Atelier en famille à partir de 7 ans : le monde en papier Prémanon, 8 février 2022, Prémanon. Atelier en famille à partir de 7 ans : le monde en papier Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-02-08 – 2022-02-08 Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon Jura EUR 8 Viens fabriquez ton propre globe terrestre !

Où se situe le Groenland ? Quelle taille fait l’Antarctique ? Venez fabriquer en famille un globe terrestre et trouver les réponses à ces questions ! En plus d’être un bel objet de décoration, il est une excellente façon d’apprendre la géographie de la planète pour ensuite la réviser à la maison. contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 Viens fabriquez ton propre globe terrestre !

Où se situe le Groenland ? Quelle taille fait l’Antarctique ? Venez fabriquer en famille un globe terrestre et trouver les réponses à ces questions ! En plus d’être un bel objet de décoration, il est une excellente façon d’apprendre la géographie de la planète pour ensuite la réviser à la maison. Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Prémanon Adresse Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Ville Prémanon lieuville Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Departement Jura

Prémanon Prémanon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premanon/

Atelier en famille à partir de 7 ans : le monde en papier Prémanon 2022-02-08 was last modified: by Atelier en famille à partir de 7 ans : le monde en papier Prémanon Prémanon 8 février 2022 Jura Prémanon

Prémanon Jura