Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ATELIER EN FAMILLE : À LA DÉCOUVERTE DES ESCARGOTS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER EN FAMILLE : À LA DÉCOUVERTE DES ESCARGOTS Le Mans, 2 novembre 2021, Le Mans. ATELIER EN FAMILLE : À LA DÉCOUVERTE DES ESCARGOTS 2021-11-02 – 2021-11-02 Musée Vert 204, Avenue Jean Jaurès

Le Mans Sarthe EUR 3 3 Le musée Vert vous propose de dresser le portrait de ces gastéropodes, ces étranges animaux rampants qu’on croise un peu partout sans vraiment les connaître. Ce sera l’occasion de savoir comment ils mangent, respirent, se déplacent, se reproduisent ? D’ailleurs, ont-ils un cœur ? Atelier en famille : à la découverte des escargots musees@lemans.fr +33 2 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees Le musée Vert vous propose de dresser le portrait de ces gastéropodes, ces étranges animaux rampants qu’on croise un peu partout sans vraiment les connaître. Ce sera l’occasion de savoir comment ils mangent, respirent, se déplacent, se reproduisent ? D’ailleurs, ont-ils un cœur ? dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Musée Vert 204, Avenue Jean Jaurès Ville Le Mans lieuville 47.98677#0.20838