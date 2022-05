Atelier en Famille (8 ans et +) Musée international des Arts modestes (MIAM) Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Atelier en Famille (8 ans et +) Musée international des Arts modestes (MIAM), 14 mai 2022, Sète. Atelier en Famille (8 ans et +)

Musée international des Arts modestes (MIAM), le samedi 14 mai à 14:00

Atelier en famille de 14H à 17H avec La Palanquée A partir des œuvres de Jean Leclercq vues dans l’exposition, préparez vous à un voyage pour l’espace ! Au programme réalisation de dessins à 4 mains et impression 3D de votre fusée ! Prêt au décollage ? A partir de 8 ans Places limitées, tarif 5, 50 € Inscriptions obligatoires 04 99 04 76 44

tarif: 5, 50 €

Atelier en famille autour du thème de l’espace avec l’impression 3D de votre fusée! Musée international des Arts modestes (MIAM) 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny, 34200 Sète, Occitanie, France Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Musée international des Arts modestes (MIAM) Adresse 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny, 34200 Sète, Occitanie, France Ville Sète lieuville Musée international des Arts modestes (MIAM) Sète Departement Hérault

Musée international des Arts modestes (MIAM) Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

Atelier en Famille (8 ans et +) Musée international des Arts modestes (MIAM) 2022-05-14 was last modified: by Atelier en Famille (8 ans et +) Musée international des Arts modestes (MIAM) Musée international des Arts modestes (MIAM) 14 mai 2022 Musée international des arts modestes (MIAM) Sète Sète

Sète Hérault