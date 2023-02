Regard sur mon métier d’émailleur sur lave et bienvenue à l’atelier “En Dessous Du Volcan” Claude Tinet à Blanzat Atelier En Dessous Du Volcan Claude Tinet Blanzat Catégories d’Évènement: Blanzat

Regard sur mon métier d’émailleur sur lave et bienvenue à l’atelier “En Dessous Du Volcan” Claude Tinet à Blanzat Atelier En Dessous Du Volcan Claude Tinet, 1 avril 2023, Blanzat. Regard sur mon métier d’émailleur sur lave et bienvenue à l’atelier “En Dessous Du Volcan” Claude Tinet à Blanzat 1 et 2 avril Atelier En Dessous Du Volcan Claude Tinet Visite de l’atelier de l’émailleuse sur lave Atelier En Dessous Du Volcan Claude Tinet 73 rue de l’arbre de la liberté Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Visite de l’atelier le 1er et 2 avril, présentation du métier d’émailleur sur lave. La réalisation d’une lave émaillée nécessite des phases de travail nombreuses et trés appliquées. Pour une commande ou un objet de création, il faut avoir une bonne connaissance des émaux, des matières et des différentes techniques qui sont trés variées. Beaucoup d’imagination et de création avant d’arriver à la phase finale ! Aprés toutes ces heures d’expérimentations, de travail minutieux, d’assiduité, d’une infinie patience et aprés l’ultime cuisson : la lave émaillée est enfin née. Je vous raconterai tout cela de mon expérience de ce métier où j’ai mis le premier pied en 1992 en formation EDAV à Volvic (IMAPEC aujourdhui) et le début de mon activité en 1995. 30 ans ont défilé, le Métier d’Emailleur sur lave est reconnu aujourd’hui et je suis toujours là ! Rendez-vous à mon Atelier En dessous Du Volcan le 1er et 2 avril 2023 pour une découverte de ce métier d’art.

