Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs Atelier en continu « Mosaïque romaine » Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Atelier en continu « Mosaïque romaine » Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Besançon. Atelier en continu « Mosaïque romaine »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Devenez un ou une mosaïste et composer vous même à la manière des romains votre mosaique que vous rapportez chez vous.

gratuit

Atelier jeune public en continu « Mosaïque romaine » Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Adresse 1 place de la Révolution 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon