Sélestat FRAC Alsace Bas-Rhin, Sélestat Atelier en continu « À la recherche des oeuvres cachées » FRAC Alsace Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Atelier en continu « À la recherche des oeuvres cachées » FRAC Alsace, 18 septembre 2021, Sélestat. Atelier en continu « À la recherche des oeuvres cachées »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à FRAC Alsace

### « À la recherche des œuvres cachées » est un atelier en continu, tout public, où il s’agira à la manière de l’artiste Marc Couturier d’encadrer et de révéler les paysages invisibles du jardin du FRAC. * **À la recherche des œuvres cachées** Le paysage que l’on devine dans l’œuvre _Redressement n°8_ (2018) de Marc Couturier est une création de la nature où la main de l’artiste n’est jamais intervenue. Ces compositions cachées, il les élève, les surélève même au niveau de notre regard et pour notre plus grande admiration : il nomme ce geste un « redressement ». Si l’on observe les lignes d’un paysage, c’est aussi grâce au cadre qui délimite le fragment trouvé par l’artiste. Dans cet atelier en continu, il s’agira d’encadrer les détails cachés de la nature, de concentrer notre regard sur ces dessins de paysages invisibles, de faire apparaître des formes dissimulées en les exposant à notre hauteur, de mettre à jour les œuvres non-humaines qui se cachent dans le jardin du FRAC.

Gratuit. Entrée libre.

« À la recherche des œuvres cachées » est un atelier en continu, tout public, où il s’agira à la manière de l’artiste Marc Couturier d’encadrer et de révéler les paysages invisibles du jardin du FRAC. FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu FRAC Alsace Adresse 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat Ville Sélestat lieuville FRAC Alsace Sélestat