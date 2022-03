Atelier “En avant la musique !” (6-10 ans) Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier “En avant la musique !” (6-10 ans) Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 17 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 19 juin 2022

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 15 mai 2022

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 10 avril 2022

de 10h30 à 12h00

Après un temps d’observation dans la partie musicale de l’exposition temporaire Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours, les enfants seront invités à faire parler leurs émotions pour créer une petite mandoline à partir de matériel de récupération. Et si la musique était bien plus que du son et des notes ? Un atelier créatif à réaliser en famille autour de la musique, de la transmission de la mémoire et du partage. Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration 293 Av. Daumesnil Paris 75012 Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/ateliers-et-activites/en-avant-la-musique?utm_source=sitemusee&utm_medium=quefaireaparis&utm_campaign=ateliersavriljuillet&utm_id=ref.atelierjmf https://www.facebook.com/MNHIParis https://twitter.com/MNHIParis Date complète :

