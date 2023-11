Atelier en anglais « spécial Noël » pour enfants Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier en anglais « spécial Noël » pour enfants Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 16h30 à 17h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Atelier en anglais pour enfants de 7 à 10 ans L’association The Garden Team animera un atelier en anglais pour les enfants de 7 à 10 ans, autour du thème de Noël. Sur réservation à partir du 21 novembre. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun/ https://facebook.com/BibArkoun/

