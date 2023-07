Atelier en anglais pour enfants Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier en anglais pour enfants Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Atelier en anglais pour enfants de 7 à 10 ans L’association The Garden Team animera un atelier en anglais pour les enfants de 7 à 10 ans, autour du thème des émotions. Au programme : chant, éveil musical et jeux théâtraux. Sur réservation à partir du 23 octobre. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ https://www.facebook.com/BibArkoun/

Libre de droits Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/