Cendras Gard Cendras Venez découvrir cette technique ancestrale qui consiste à faire des impressions végétales sur des étoffes diverses et variées lors de cet atelier se déroulant le mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 16h30. Le but étant par la suite d’essayer votre propre composition et de repartir avec ! Attention, le nombre de places est limité à 8 personnes ! Alors ne tardez pas ! L’inscription est obligatoire et l’entrée est gratuite. *Informations à retenir: -Date : mercredi 18 mai 2022 -Horaire : de 14h00 à 16h30 -Gratuit -Inscription obligatoire jusqu’au 17 mai 2022 +33 6 89 56 49 55 Droits libres

