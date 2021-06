Paris Ecole élémentaire Keller Paris Atelier empreintes végétales Ecole élémentaire Keller Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier empreintes végétales Ecole élémentaire Keller, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 10h30 à 12h30

gratuit

L’association Culture(s) en Herbe(s), en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, proposera de 10h30 à 12h30 le samedi 19 juin prochain dans la cour de l’école élémentaire 4 rue Keller (11e, accès par l’Avenue Ledru Rollin) un atelier d’initiation à la peinture végétale. Dans le cadre de la « Ville du quart d’heure », la Ville de Paris et la Mairie du 11e arrondissement souhaitent proposer aux habitants et aux partenaires associatifs de nouveaux espaces en plein air et de convivialité. Ainsi, quatre cours d’école (4 rue Keller, 29 rue Servan, 6 avenue de Bouvines et 39 rue des Trois Bornes) sont désormais ouvertes au public chaque samedi de 10h à 19h. C’est dans ce cadre que l’association Culture(s) en Herbe(s) et la Ligue de l’Enseignement proposeront samedi 19 juin prochain de 10h30 à 12h30 à l’école élémentaire 4 rue Keller une initiation à la teinture végétale. Les animatrices apprendront aux participants une technique ancestrale d’impression végétale : les empreintes végétales pourront être « imprimées » sur différents supports, notamment textiles. Pour des raisons logistiques et sanitaires, l’atelier ne pourra accueillir que 12 personnes simultanément. Atelier tous publics. Animations -> Atelier / Cours Ecole élémentaire Keller 4, rue Keller Paris 75011

