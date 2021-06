Atelier empreintes végétales Cour Oasis de l’école élémentaire Keller, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 17h

gratuit

Une imprimante naturelle ? La botanique n’a pas fini de vous surprendre ! Apprenez ici la technique ancestrale.

Venez découvrir la technique d’impression ancestrale de l’empreinte végétale et vous essayer à la botanique de façon ludique en « imprimant » l’image de végétaux utilisés sur des surfaces textiles. Personnalisez votre sac en toile par exemple ! Culture(s) en Herbe(s) vous partage leur savoir-faire et leurs connaissances de l’écologie et de la nature. Que vous ayez la main verte ou pas, ne ratez pas cet atelier !

Réserver votre place

Inscrivez-vous ici : https://mailchi.mp/d69c4b7919b6/la-lettre-de-cultures-en-herbes-octobre-4762890?e=8d90b712c3

Cours Oasis ?

Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Venez découvrir ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement !

Pour plus d’informations sur le programme Oasis et les animations proposées dans le cadre de l’ouverture de la cour Keller : https://daiclic.org/cours-oasis/

Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour à partir de 6 ans. L’atelier est limité à 10 personnes.

Au plaisir de vous retrouver le samedi 3 juillet !

Cour Oasis de l’école élémentaire Keller 4 rue Keller Paris 75011

Contact :Culture(s) en herbe(s)/ La Ligue de l’enseignement http://www.culturesenherbes.org/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

© Culture(s) en herbe(s)