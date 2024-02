Atelier Empreintes et moulage Ménestreau-en-Villette, lundi 26 février 2024.

Atelier Empreintes & moulage

Les enfants pourront choisir un animal totem, faire son empreinte en argile et le mettre en pendentif ou porte-clefs.

En plus, ils apprendront également à reconnaître quelques traces d’animaux de nos forêts.

Les vacances au Domaine du Ciran

Pour les vacances d’hiver, le Domaine du Ciran propose des activités pour les petits et grands, du lundi au vendredi à partir du 26 février jusqu’au 8 mars.

Atelier sur réservation, à 14h15 ou 15h15 Tarifs de l’atelier 3€ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:15:00

fin : 2024-03-08 15:00:00

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@domaineduciran.com

