Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 23 octobre 2019 à 14:00

Travail sur les empreintes de végétaux, compositions diverses et variées en mélangeant les médiums et les supports, puis réalisation d’une petite couture pour relier l’ensemble des travaux. mercredi 23 octobre à 14h00 A partir de 8 ans (12 participants maximum par séance) Gratuit sur inscription (ouvert à toute personne abonnée au réseau des médiathèques de Nevers Agglomération) tél. : 03 86 68 48 50 [mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr](http://mailto:mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr)

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2019-10-23T14:00:00 2019-10-23T16:00:00

