Atelier empreinte végétale sur papier Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, mercredi 10 avril 2024.

Avec l’artiste mapie des vignes, partez à la cueillette de plantes aux abords du Moulin puis réalisez leurs empreintes sur le papier. Les végétaux vous réservent des surprises de couleurs et de motifs !

Déroulement

– de 14h 30 à 16h cueillette et préparation des empreintes pour le bain de transfert

– 16h goûter partagé ATTENTION prévoir son goûter

– 17h ouverture des paquets et découvertes des différentes impressions végétales. .

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 17:30:00

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine moulindugot@wanadoo.fr

