Atelier empreinte végétale sur papier et tissus, création d’une étole au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 13 avril 2024.

Avec l’artiste mapie des vignes, partez à la cueillette de plantes aux abords du Moulin puis réalisez leurs empreintes sur papier et tissu. Vous pourrez créer une étole en soie ou en laine ornée des motifs végétaux que vous aurez réalisés. Atelier pour adulte.

Déroulement

– De 9h30 à 12h30 Présentation de la technique des empreintes végétales cueillette et réalisation d’empreintes sur papier

– De 12h30 à 13h30 pique-nique sorti du panier ATTENTION prendre son pique-nique

– De 13h30 à 18h création d’une étole avec empreintes sur soie ou laine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boutique@moulindugot.fr

