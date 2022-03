Atelier empreinte végétale et techniques photographiques anciennes Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Atelier empreinte végétale et techniques photographiques anciennes Maison Folie Hospice d’Havré, 19 avril 2022, Tourcoing. Atelier empreinte végétale et techniques photographiques anciennes

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Dans le cadre de la saison Lille 3000 – Utopia, la Nature dans la Ville, la maison Folie accueille l’artiste Hideyuki Hishibashi qui vous propose de découvrir les techniques de photographies entières végétales et naturelles._ Les participant(e)s créeront un jardin imaginaire en découvrant des techniques photographiques anciennes telles que le Cyanotype* et grâce une technique de teinture japonaise appelée Tataki-zomé**, une méthode d’impression végétale sur tissu, chacun pourra repartir avec son sac en tissu customisé. _*Le cyanotype est un des plus anciens procédés monochromes non argentiques. Basé sur la sensibilité des sels de fer à la lumière._ _** le tataki-zomé consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement cueillis pour réaliser une impression tout ce qu’il y a de plus naturelle ! L’opération de martelage libère les sucs des plantes et provoque l’évacuation de la sève sur le tissu qui s’en imprègne_. Durée : 1h30 / Tout public à partir de 6 ans

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir ! Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T15:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T15:30:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T15:30:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Departement Nord

Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Atelier empreinte végétale et techniques photographiques anciennes Maison Folie Hospice d’Havré 2022-04-19 was last modified: by Atelier empreinte végétale et techniques photographiques anciennes Maison Folie Hospice d’Havré Maison Folie Hospice d'Havré 19 avril 2022 Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord