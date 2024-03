Atelier Empreinte « Le Bienheureux » Médiathèque du Pont des arts Cesson-Sévigné, mercredi 20 mars 2024.

Atelier Empreinte « Le Bienheureux » Un moment doux à partager 20 et 23 mars Médiathèque du Pont des arts gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T09:30:00+01:00 – 2024-03-20T10:15:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:15:00+01:00

Bulle de poésie : ce mobilier cocon créé par l’artiste plasticienne Christelle Hunot permet d’accueillir des livres d’artistes et poétiques à destination des tout-petits. Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, profitez d’une exploration guidée de l’Empreinte avec des lectures suivies d’un atelier sensoriel.

Espace limité, comptez un seul adulte par famille lors de l’inscription, merci pour votre compréhension. En partenariat avec l’association Lillico.

De 0 à 3 ans • 45 min • gratuit • sur réservation

Pour vous inscrire en ligne : https://www.billetweb.fr/ateliers-empreintes

L’Empreinte est aussi disponible du 5 au 29 mars en accès libre, aux horaires d’ouverture, en petits groupes.

Médiathèque du Pont des arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-cesson-sevigne.fr »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/ateliers-empreintes »}]

lecture tout-petits livres d’artistes

©Lillico, Christelle Hunot