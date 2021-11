Cap-d'Ail Château des Terrasses Alpes-Maritimes, Cap-d'Ail ATELIER EMPLOI STORE Château des Terrasses Cap-d'Ail Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cap-d'Ail

ATELIER EMPLOI STORE Château des Terrasses, 17 novembre 2021, Cap-d'Ail. ATELIER EMPLOI STORE

Château des Terrasses, le mercredi 17 novembre à 10:00

Cet atelier à destination des demandeurs d’emploi du territoire a pour objectif de faire découvrir différents outils numériques d’aide à la recherche d’emploi, de formation ou de reconversion professionnelle. Les personnes intéressées peuvent contacter le BIJ au 04 93 41 91 80 . Ces ateliers, subventionnés par la Région Sud, s’inscrivent dans le programme Sud Labs : lieux d’innovation et de médiation numérique en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Gratuit

Atelier à destination des demandeurs d’emploi du territoire Château des Terrasses 1 avenue du Général de Gaulle – 06320 Cap d’Ail Cap-d’Ail Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cap-d'Ail Autres Lieu Château des Terrasses Adresse 1 avenue du Général de Gaulle - 06320 Cap d'Ail Ville Cap-d'Ail lieuville Château des Terrasses Cap-d'Ail