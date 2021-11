Cap-d'Ail Château des Terrasses Alpes-Maritimes, Cap-d'Ail Atelier emploi store Château des Terrasses Cap-d'Ail Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cap-d'Ail

Atelier emploi store Château des Terrasses, 17 novembre 2021, Cap-d'Ail. Atelier emploi store

Château des Terrasses, le mercredi 17 novembre à 10:00

Le 17 novembre le SIVOM de Villefranche-sur-Mer organise un atelier de présentation de l’emploi store de 10 h 00 à 12 h 00 au château des terasses à Cap d’Ail. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le bureau information jeunesse au 04.93.41.91.80 [[http://www.sivom-villefranche.org/modules/news/article.php?storyid=1012](http://www.sivom-villefranche.org/modules/news/article.php?storyid=1012)](http://www.sivom-villefranche.org/modules/news/article.php?storyid=1012)

Entrée libre, inscription obligaoire

Atelier emploi store : présentation de la plateforme des services digitaux du Pôle emploi Château des Terrasses 1 avenue du Général de Gaulle – 06320 Cap d’Ail Cap-d’Ail Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cap-d'Ail Autres Lieu Château des Terrasses Adresse 1 avenue du Général de Gaulle - 06320 Cap d'Ail Ville Cap-d'Ail lieuville Château des Terrasses Cap-d'Ail