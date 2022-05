Atelier Emblema – Stages de Mosaïque avec Christian Sicault Marcillé Marcillé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Marcillé Deux-Sèvres Marcillé Atelier Emblema – Stages de mosaïque avec Christian Sicault Meilleur ouvrier de France en 1997, du lundi 18 au samedi 23 juillet et du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022, 6 rue de la mosaïque Puy Berland 79500 St Génard. Deux niveaux de stage pouvant se dérouler simultanément sont proposés : Niveau I et niveau II. Possibilité de stage toute l’année pour groupe de 3 personnes minimum. Prendre contact pour définir les dates. Nombre de participants : 6

Coût du stage : 450 €

Tarif comprend : 6 repas de midi, 40h d’enseignement, mise à disposition de l’outillage, matériaux et remise de l’œuvre réalisée par chaque stagiaire. Réservation : 05 49 27 20 43 ou par mail : christian.sicault@orange.fr. Infos hébergements : office de tourisme 05 49 29 15 10. Atelier Emblema – Stages de mosaïque avec Christian Sicault, du lundi 18 au samedi 23 juillet 6 rue de la mosaïque Puy Berland 79500 St Génard.

